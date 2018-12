Economia sannita, i commercialisti si interrogano sul futuro Giovedì 13 dicembre, alle 15, il convegno in Camera di Commercio

"Commercialista ed economia sannita. Quale futuro?”. E' il titolo del convegno in programma giovedì, 13 dicembre, alle 15 nel salone delle conferenze della Camera di Commercio di Benevento. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti di Benevento con il patrocinio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e della Camera di Commercio.

Un incontro teso ad analizzare la realtà economica del territorio.

In uno scenario in cui la crisi economica del mondo occidentale è presente da un decennio anche in realtà marginali come il Sannio, la globalizzazione impone una concorrenza su scala internazionale, l'evoluzione tecnologica, digitale, e le nuove frontiere della robotica impongono al commercialista e alle imprese di dimensioni piccole, micro, nano di evolvere la propria attività in termini sinergici e di rete in tutte le forme possibili in modo da poter affrontare le sfide del mercato valorizzando le tipicità territoriali e possibilmente contrastare il rischio spopolamento aree interne campane e sannite accompagnando uno sviluppo economico eco sostenibile.

Ricco il programma dell'appuntamento che dopo i saluti di Fabrizio Russo, presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di Antonio Campese, presidente della Camera di Commercio, prevede l'introduzione di Salvatore Fusco, Presidente Associazione Nazionale Commercialisti Benevento.

Seguiranno gli interventi di Marco Cuchel, Presidente Associazione Nazionale Commercialisti ed Enzo Varricchio, segretario interprovinciale Cepi - confederazione europea piccola impresa Benevento e Avellino.

Relatori dell'appuntamento saranno Giuseppe Marotta, direttore dipartimento Demm – sviluppo agroindustriale dell'Università degli Studi del Sannio; Angelo Riviezzo, marketing e internazionalizzazione- Sea Università degli Studi del Sannio e Antonello Saccomanno, Presidente Consorzio CRMPA Università di Salerno – Sviluppo tecnologico e digitalizzazione Pmi.