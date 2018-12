Vertenza Moccia Industria: "Ecco la strada più utile" Mortaruolo e Palmeri: "Abbiamo proposto l'istituzione di una rete di supporto straordinaria"

"Come Regione Campania abbiamo ricercato insieme ai rappresentanti dell'azienda Moccia di Montesarchio la strada più utile, qualificata e percorribile per salvaguardare azienda e dipendenti."

Così in una nota l'Assessore regionale al lavoro, Sonia Palmeri e il consigliere regionale della Campania, Erasmo Mortaruolo.

Abbiamo raccolto l'intervento del delegato della Moccia Industria Srl il quale, dopo gli approfondimenti richiesti, ha illustrato le difficoltà tecniche, giuridiche e legali che rendono impraticabile per l'azienda la possibilità di una richiesta di Cassa Integrazione Straordinaria per cessazione.

Tuttavia, nell'interesse prioritario dei 34 lavoratori licenziati, abbiamo proposto l'istituzione immediata di una rete di supporto straordinaria anche con la partecipazione attiva di Confindustria Benevento, del Centro per l'Impiego e di Anpal servizi per costruire un immediato meccanismo di presa in carico dei lavoratori utilizzando ogni possibile strumento di sinergia. Gli strumenti ci sono e supporteremo i lavoratori con serietà e responsabilità".

Redazione Bn