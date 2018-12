Edifici scolastici. Finanziati lavori per sistemi antincendio La Regione ha accolto richiesta del Comune ed ha stanziato 750mila euro

Il sindaco Clemente Mastella e gli assessori Rossella Del Prete (Pubblica Istruzione) e Mario Pasquariello (Lavori Pubblici) rendono noto che la Regione Campania, accogliendo la richiesta avanzata dal Comune di Benevento, ha stanziato complessivamente 750.000,00 euro per i lavori di messa a norma antincendio dei seguenti edifici scolastici, ad ognuno dei quali toccherà 50.000,00 euro: scuola elementare “San Filippo”, sita in via Port’Arsa; scuola elementare “Mazzini”, sita in piazza Risorgimento; scuola elementare “San Modesto II”, sita in via Palermo; scuola elementare “Nicola Sala”, sita in via Marmorale; scuola elementare “Grimolado Re”, sita in via Cosimo Nuzzolo; scuola elementare “Pezzapiana”, sita in contrada Pezzapiana; scuola elementare “Silvio Pellico”, sita in via Silvio Pellico”; scuola elementare e media “Sant’Angelo a Sasso”, sita in via Pascoli; scuola elementare “San Giuseppe Moscati”, sita in via Ciletti; scuola elementare “Papa Orsini”, sita in contrada Epitaffio; scuola elementare “Pacevecchia”, sita in via C. Ricci; scuola media “Federico Torre”, sita in via Nicola Sala; scuola media “Giovanni Pascoli”, sita in via S. Pertini; scuola media “Moscati”, sita in via C. Nuzzolo; scuola elementare “San Vito”, sita in piazza Pio IX.