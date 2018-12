Sannita riconfermato direttore generale Università Molise Soddisfazione per dottore Valerio Barbieri: "Rinnovo il mio impegno per la crescita Ateneo"

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, dopo il parere favorevole espresso all’unanimità dal Senato Accademico, ha confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi del Molise al dottore Valerio Barbieri, sannita di Campolattaro, fino al 30 aprile 2023. “La conferma del dottore Barbieri nella funzione di Direttore Generale testimonia l’unanime apprezzamento dell’Ateneo per l’impegno profuso e i risultati raggiunti nel corso del suo primo mandato, tanto da giustificare pienamente, nell’interesse dell’Ateneo, il rinnovo del suo incarico”. A nome di UniMol gli formuliamo gli auguri di buon lavoro anche con riguardo al prossimo quadriennio.

«Non posso che esprimere la mia totale soddisfazione per questa riconferma - le prime dichiarazioni del Direttore Generale, Valerio Barbieri a valle della seduta del Consiglio di Amministrazione. Ringrazio il Rettore Gianmaria Palmieri, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico per la piena ed unanime fiducia che hanno voluto, ancora una volta, confermarmi. Rinnovo il mio impegno per la crescita dell’Ateneo e per il miglioramento continuo dei servizi agli studenti, nella consapevolezza che la comunità studentesca rappresenti la ragion d’essere del nostro operato. Sono pronto a continuare nella realizzazione e attuazione di tanti progetti con l’entusiasmo che ha accompagnato la mia attività in questi anni - ha concluso il Direttore Generale Barbieri – certo di poter contare ancora sul prezioso contributo della componente amministrativa e del corpo docente».