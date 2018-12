"È Più Bello Insieme" organizza la Tombola Oggi presso l’Orto di Casa Betania dalle 17 alle ore 19. Premi realizzati dalle comunità

Come ogni anno, il Centro Sociale Polifunzionale “È Più Bello Insieme” organizza un vasto programma natalizio dalle varie attività da poter vivere insieme. Quest’anno l’idea è quella di voler condividere gli eventi con tutta la cittadinanza beneventana.

"Per questo - spiegano dal centro sociale - abbiamo pensato alla tombola, principale gioco natalizio. Siete tutti invitati a partecipare presso l’Orto di Casa Betania, via Marco Da Benevento, oggi dalle ore 17.00 alle ore 19.00. I premi i palio sono dei manufatti creati dai ragazzi della comunità, all’interno dei laboratori ai quali giornalmente partecipano. La tombola è un gioco che da sempre unisce e coinvolge tutte le famiglie, dai più grandi ai più piccoli; l’aria che si respira è di festa; stare insieme, sentirsi a casa e condividere uno dei momenti più tradizionali insieme sarà un’occasione di condivisione e scambio. Venite a conoscere tutti i membri di questa comunità che opera sul territorio da 17 anni! Conoscerne i nomi, i volti e le storie. Sarà un’esperienza arricchente per tutti, e perché no, anche una grande opportunità per la nascita di nuovi e duraturi legami".