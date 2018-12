Consegnati i lavori di ristrutturazione del "PalaTedeschi" In vista dell’appuntamento dei Giochi della XXX Universiade

Al via i lavori per la ristrutturazione del Palatedeschi. Questa mattina alla presenza dell’architetto Gaetano Caporaso del Settore Tecnico della Provincia e del progettista dei lavori di ristrutturazione, l'ingegnere Ivan Verlingieri, i titolari della Ditta ISPA Impianti srl di Pietrelcina, aggiudicataria dell’appalto bandito nei mesi scorsi dal Commissario straordinario per le Universiadi 2019, hanno preso in consegna il cantiere.

La ristrutturazione comincerà nei fatti fin dalle prossime ore per far sì che il ristrutturato PalaTedschi sia pronto per il grande appuntamento della prossima estate il cui programma sportivo andrà avanti dal 3 al 14 luglio 2019 tra Napoli e le città vicine, tra le quali appunto il capoluogo sannita.

La Provincia di Benevento, infatti, ha reso disponibile per le Universiadi 2019 il PalaTedeschi, dopo che la apposita Commissione tecnica del Commissariato per le Universiadi 2019 lo aveva dichiarato idoneo alle gare della manifestazione previo espletamento di alcuni lavori di ristrutturazione.

La ISPA Impianti srl dovrà, dunque, rifare il parquet, gli spogliatoi (anche con un ampliamento ed un migliore divisione funzionale degli spazi), l’impianto di areazione e parte della copertura al fine di adeguare la palestra polifunzionale, intitolata a Luigi Maria Tedeschi, ex Presidente della Provincia che ne volle la costruzione, agli standards delle manifestazioni olimpiche.

Il costo dell’intervento, a base d’appalto, è di €. 727.904,58 a valere sui fondi della Legge Finanziaria 2018.

Il progetto di ristrutturazione, approvato dal Settore Tecnico della Provincia e dal Commissariato per le Universiadi 2019 consegnerà alla Città di Benevento un rinnovato PalaTedeschi, che, dopo il prestigioso appuntamento internazionale del luglio 2019, ospiterà nuovamente i Campionati agonistici, nonché altre manifestazioni (quali: spettacoli, Congressi, etc.).