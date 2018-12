La Provincia di Benevento aderisce al piano per il lavoro L'annuncio del presidente Antonio Di Maria

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria ha formalmente aderito alla manifestazione d’interesse promossa dalla Regione Campania per il "Piano per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni della Campania".

La deliberazione del Presidente Di Maria, istruita dal Segretario generale Franco Nardone e dal Responsabile della Gestione Economica Serafino De Bellis, recepisce e fa propria una procedura di reclutamento del personale degli Enti locali approvata con una Delibera di Giunta regionale (la n. 625 del 09/10/2018) costituita da un Corso-Concorso unico territoriale per le Amministrazioni della Regione Campania" (RIPAM), meglio nota come "Piano per il Lavoro".

Si punta a reclutare attraverso le modalità del Corso-Concorso 10.000 potenziali dipendenti pubblici di area D e C (per diversi profili) da impegnare presso la Regione e gli Enti locali aderenti al progetto. La Provincia di Benevento è particolarmente interessata a tale procedura per selezionare, formare e qualificare personale da immettere negli organici della Rocca dei Rettori a causa delle norme di legge che hanno decurtato del 50% il personale dipendente oltre a quelle che hanno blocco del “turn-over”: queste misure hanno determinato gravi difficoltà gestionali ed amministrative e sempre di più ne comporteranno nei prossimi mesi tenuto conto dell’anzianità di servizio di una buona fetta del personale dipendente rimasto in servizio.

Per scongiurare la paralisi prossima ventura, il Presidente Di Maria si è impegnato con il provvedimento licenziato oggi a rivedere l’analisi del fabbisogno di personale dell’Ente per il triennio 2018-2020, approvato nei giorni scorsi, utilizzando il supporto del sistema informativo messo a disposizione da Formez-Pa, individuando così le unità di personale reclutabili a tempo indeterminato ed a tempo determinato nei profili di interesse del progetto RIPAM Campania. Per i candidati selezionati la Provincia garantirà il periodo di formazione “on the job”, Successivamente sarà verificata la sussistenza delle condizioni per l'assunzione del personale.