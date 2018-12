Per le festività natalizie riparte il "Trenino dell’Arte" Da domenica 16 dicembre, alle ore 11 dalla Rocca dei Rettori

La simpatica motrice che traina una carrozza per accompagnare piccoli e grandi in giro per la città di Benevento per ammirarne le bellezze monumentali, riprenderà le proprie attività la prossima domenica 16 dicembre 2018, alle ore 11.00, con partenza dalla Rocca dei Rettori.

Lo ha deciso Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, ente proprietario del mezzo, al termine di un incontro con il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, avvenuto alla Rocca dei Rettori alla presenza del Direttore Artistico della manifestazione “InCanto di Natale”, Renato Giordano, e dell’Amministratore Unico della Società Sannio Europa, che gestisce, per conto della Provincia, il “Trenino dell’Arte”.

Dopo un periodo di inattività dovuto a qualche “acciacco” ed alla necessità di “cure” specialistiche presso una Officina meccanica, il “Trenino dell’Arte” si rimette in moto per le imminenti Festività natalizie e, in considerazione del suo ritrovato e rinnovato impegno, lo farà a titolo gratuito per la giornata di domenica 16 dicembre.

E’ da precisare che il “Trenino dell’Arte”, su richiesta del Sindaco Mastella e del Direttore Giordano, accolta con entusiasmo dal Presidente Di Maria, dopo la fermata per la pausa pranzo, riprenderà le sue corse nel pomeriggio di domenica 16 dicembre alle ore 17.00 attestandosi all’inedito capolinea presso il Teatro Libertà al Rione Libertà.