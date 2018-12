Aumento tariffe acqua, l'ira del sindaco Mastella “Il Comune, che ricordo è socio della Gesesa, non è stato preventivamente informato”

Aumentano le tariffe dell'acqua a Benevento e il sindaco Clemente Mastella ammonisce la Gesesa e ricorda che il Comune “è socio della Gesesa e non è stato preventivamente informato”.

Il primo cittadino non esita a commentare: “Si tratta innanzitutto di un grave sgarbo istituzionale poiché il Comune di Benevento è socio della Gesesa.

Poi, entrando nel merito della questione, non posso che esprimere la mia forte ed assoluta contrarietà all’aumento delle tariffe e preannuncio, sin da adesso, che mi batterò fino in fondo per tutelare gli interessi dei cittadini di Benevento.

Mi riservo, infatti, di impugnare l’atto che ha determinato il suddetto aumento e di mettere in atto ogni azione possibile, anche di carattere legale, nei confronti di chi ha assunto tale decisione senza aver preventivamente consultato il Comune di Benevento.

Ho sollecitato i rappresentanti nominati dall’Ente ad attivarsi per una convocazione ad horas del Consiglio di Amministrazione della Gesesa e chiedo, infine, all’azienda di sospendere l’eventuale invio dei ruoli maggiorati fino al momento in cui ci sarà il chiarimento istituzionale richiesto”.