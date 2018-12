"Luci natalizie non coprono i fallimenti dell'amministrazione" Rosita Galdiero, segretario Cgil Benevento attacca sindaco Mastella: “da sempre ci nega confronto"

(Red. Bn) “Abbiamo sempre immaginato per la città di Benevento un percorso diverso, una storia diversa. Benevento doveva essere protagonista, doveva essere una città accogliente, multietnica, che valorizzasse i suoi monumenti, una città che partendo dalle vertenze aperte, provasse, attraverso la sua amministrazione, ad avviare il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione”.

Così Rosita Galdiero, segretaria generale Cgil Benevento attacca l'amministrazione e mette in evidenza una mancata concertazione con il sindaco Clemente Mastella.

“Abbiamo quotidianamente provato ad avere una interlocuzione con il Sindaco, il quale ha sempre negato il confronto, consegnandoci, oggi, a circa tre anni dalla sua elezione, una città sporca, abbandonata, più povera di lavoro, e suoi cittadini inascoltati, la fotografia di un capoluogo sbiadito che arranca su tutto. Non basta un vestito di luci natalizie a coprire i fallimenti di questa amministrazione”.