Gesesa: Nessuna delibera per aumento tariffe idriche L'azienda spiega dopo l'ira del sindaco Mastella

La Gesesa con una nota spiega che non ha deliberato nessun aumento delle tariffe idriche in bolletta e risponde così all'ira del sindaco Clemente Mastella che questa amttina aveva tuonato contro la società in house del Comune

“Non è stato deliberato alcun aumento delle tariffe del S.I.I. integrato, atto che tra l’altro non è nelle prerogative della società ma di competenza dell’Autorità nazionale di regolazione (ARERA) e dell’Ente d’Ambito.

Con le bollette in corso di emissione la società – spiegano però dalla Gesesa - ha recepito le direttive contenute nella delibera dell’ATO Calore Irpino n. 17 del 13 agosto 2018, con la quale è stata approvata l’articolazione volta all’introduzione del Bonus Sociale Idrico ed è stato avviato il processo di convergenza nei comuni gestiti, così come sancito dalla delibera dell’Autorità (ARERA) n. 665/2017.

La delibera dell’Autorità reca i criteri della struttura dei corrispettivi da applicare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, agli utenti del servizio idrico integrato e obbliga che almeno nell’ultimo ciclo di fatturazione dell’annualità 2018, deve emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo dell’ambito.

Al fine di dare massima trasparenza all’iter di determinazione della nuova articolazione delle fasce tariffarie, il 19 dicembre prossimo l’argomento sarà condiviso nel Consiglio di Amministrazione della società”.