Smog. Domenica, lunedì e martedì stop alle auto La misura è stata adottata per il superamento dei valori di PM 2,5 e PM 10

atI livelli di inquinamento a Benevento tornano a salire e il Comune decide un nuovo stop alle auto. A seguito del superamento del valore massimo della media giornaliera di PM 2,5 e PM 10, il sindaco con un’ordinanza, ha deciso la chiusura della circolazione per tutti i veicoli a motore nella giornata di domenica 16 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, e nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 dicembre, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

I punti di chiusura della zona interdetta al traffico veicolare saranno i seguenti:

C.da Piano Morra, incrocio con viabilità di collegamento area Stadio S. Colomba; Via Napoli, incrocio sul Ponte Fiume Sabato (direzione centro); Via Torre della Catena, incrocio con via Appio Claudio (direzione Rione Libertà); Via Torre della Catena, incrocio con C.so Dante (direzione Centro); Via Posillipo, incrocio con via Agilulfo (direzione C.so Dante); C.so V. Emanuele (direzione Centro); Via San Pasquale, incrocio con via Tiengo (direzione Arco Traiano); Via San Pasquale, incrocio con via Dei Longobardi (direzione Arco Traiano); Via Cupa Ponticelli, incrocio con Rotonda Ponticelli; Via Guglielmo di Tocco, incrocio con via Schipa; Via Mustilli incrocio con Rotonda delle Scienze; Viale Mellusi, incrocio con De Caro (direzione viale Mellusi); Via Calandra, incrocio con via De Caro (direzione via Calandra); Via Delle Puglie, incrocio con via Avellino.

Saranno esclusi dal divieto i mezzi pubblici, di soccorso e d’emergenza, i mezzi delle forze di polizia, le autovetture elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assistita, le auto Euro 6. Ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 503/1996, sarà ovviamente consentita la circolazione dei veicoli al servizio delle persone con ridotte capacità motorie muniti di apposito contrassegno.