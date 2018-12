Tribunali internazionali: esperti a confronto a Benevento Virzo: "La società civile confida molto in queste organizzazioni"

Esperti da tutto il mondo a confronto a Benevento sul ruolo dei tribunali internazionali. Argomento al centro del focus promosso dall'Università degli studi del Sannio e della Federico II di Napoli che si è svolto questa mattina a Palazzo De Simone con la direzione scientifica dei professori Fulvio Palombino e Roberto Virzo. Dibattito sul ruolo e sulle funzioni dei tribunali internazionali: “Nonostante una diffidenza generale per le organizzazioni internazionali – ha commentato il professor Fulvio Virzo dell'Ateneo sannita – dal convegno emerge invece che la società civile confida molto in queste organizzazioni, soprattutto nei tribunali che stanno conoscendo un aumento dei casi. Sempre più cittadini in tutti gli Stati del mondo si rivolgono ai tribunali internazionali”. Un dato che trova riscontro anche nella città di Benevento dove “sono sempre più numerosi gli avvocati che decidono di specializzarsi nei ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo”. Evento che ha visto la presenza di numerosi docenti di diritto internazionale di Università e centri di ricerca europei, tra cui il giudice della Corte penale internazionale Peter Kovacs. L'iniziativa, infatti, rientra nell'ambito delle iniziative promosse dall'Università sannita. “Ci sono specialisti provenienti da tutto il mondo – ha sottolineato Virzo - che oggi sono venuti a Benevento per conoscere la nostra bellissima città e il nostro prestigioso ateneo”.