"Nomine Asi riempiono vuoto che abbiamo denunciato da tempo" La dichiarazione del presidente di confindustria Filippo Liverini su nomine ASI

“La nomina di più un industriale all’interno degli organi direttivi del consorzio ASI, riempie un vuoto che abbiamo denunciato in più occasioni, da ultimo nell’ambito del nostro evento pubblico di presentazione del Centro Studi il 3 dicembre, alla presenza di tutta la classe politica istituzionale regionale, provinciale e cittadina", così Filippo Liverini, presidente di Confindustria Benevento, dopo le nomine dle presidente della Provincia, Di Maria, dei vertici dell'Asi.

"Per questo motivo ringraziamo il presidente della Provincia Antonio di Maria e il sindaco di Benevento Clemente Mastella, per aver condotto, nelle nomine di loro spettanza, una scelta di coerenza con la natura dell’incarico da ricoprire.

L’ingegnere Antonio Affinita è mio vicepresidente e ci lega un profondo rapporto di amicizia e stima professionale. Nicola Grasso oltre ad essere sindaco, è imprenditore di consolidata esperienza che fa parte da anni del nostro sistema Confindustria. Non ho dubbi che sapranno rappresentare in maniera autorevole e qualificata, Confindustria e tutte le prestigiose realtà industriali presenti nell’area industriale.

Il Consorzio ASI ha una funzione strategica non solo nella governance degli agglomerati industriali presenti in provincia e nel conseguente miglioramento delle condizioni delle imprese attualmente insediate, ma anche sul fronte delle politiche per l’attrazione degli investimenti. Siamo fiduciosi che si possa avviare una nuova stagione di collaborazione".