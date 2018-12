Nomine Consiglio Generale del Consorzio per l’Asi Di Maria: "Ciascuno di loro è in possesso di impeccabili referenze"

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha designato stamani i rappresentanti dell’Ente in seno al Consiglio Generale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale nelle persone dei Signori: Antonio Affinita, Marino Corda, Margherita Giordano e Tommaso Nicola Grasso.

Il presidente Di Maria, nel commentare i propri provvedimenti, ha dichiarato: “Ho esaminato attentamente i Curricula presentati dalle persone nominate in seno al Consiglio Generale dell’Asi di Benevento: ciascuno di loro è in possesso di impeccabili referenze di ordine culturale e professionale e non solo nel diritto amministrativo. Segnalo, infatti, ed in particolare, la competenza specifica in campo imprenditoriale ed industriale di due nuovi rappresentanti della Provincia: si tratta di persone che hanno maturato una lunga, importante e significativa esperienza in materia. Essi quotidianamente si confrontano con i temi strategici della società contemporanea e cioè: la competizione dei territori nella continua innovazione dei processi di produzione. Ritengo di aver nominato, dunque, le persone giuste al posto giusto per guidare nella sfida globale lo sviluppo industriale territoriale pur nella salvaguardia delle peculiarità ed unicità locali. E di tutto questo il Sannio ha grande ed urgente necessità”.