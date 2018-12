Da oggi in funzione il "Trenino dell'arte" a Benevento In funzione nel Centro storico nei giorni di sabato e domenica 22 e 23, 29 e 30 dicembre

Il "Trenino dell'arte" è partito stamani dalla Rocca dei Rettori riprendendo il proprio giro per i monumenti cittadini beneventani. L'iniziativa è stata assunta dalla Provincia, d'intesa con il L'Amministrazione comunale e con la collaborazione di Sannio Europa, che ha avuto in affidamento il mezzo dopo un periodo di forzato stop.

Alla presenza del presidente della Provincia Antonio Di Maria, del Sindaco Clemente Mastella, dell'Amministratore unico di Sannio Europa Giuseppe Sauchella e del Segretario Generale della Provincia Franco Nardone, di Babbo Natale e di due zampognari, moltissimi bambini si sono presentati, accompagnati dai genitori e dai nonni, per il giro in trenino ripristinato dalla Provincia, con la gestione di Sannio Europa, per le Festività natalizie e di Fine anno.

il "Trenino dell'Arte", infatti, sarà ancora di scena per il centro storico di Benevento nei giorni di sabato e domenica 22 e 23, 29 e 30 dicembre 2018, nonché il 5 e 6 gennaio 2019, come ha comunicato l'Amministratore Sauchella, d'ìntesa con il Presidente Di Maria, mentre nella serata della domenica inaugurale del nuovo corso, su richiesta del Direttore di "InCanto di Natale", Renato Giordano, il Trenino ha il suo inedito capolinea dal Teatro Libertà.