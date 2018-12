Ponte San Nicola, dossier arriva al ministero Infrastrutture La senatrice del M5S Sabrina Ricciardi chiede sopralluoghi degli ispettori

“Riguardo le condizioni del Ponte San Nicola, chiuso da metà agosto e a quanto pare in via di riapertura parziale, ho provveduto nei giorni scorsi ad inviare un dettagliato dossier al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in modo da consentire ai dirigenti e allo stesso Ministro Toninelli di avere un quadro più chiaro della vicenda".

Lo ha annunciato la sentrice del Movimento 5 stelle Sabrina Ricciardi, componente anche della Commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti del Senato. "Ho chiesto al Ministro, ad integrazione del lavoro già svolto finora dagli esperti di cui si è avvalso in Comune, di valutare la possibilità di inviare a Benevento la Commissione Ispettiva del MIT per effettuare le opportune verifiche ed analisi tecniche in modo da ottenere una relazione accurata sullo stato dell’opera, sia sotto il profilo strutturale che manutentivo e per l’accertamento di eventuali rischi. Ho invitato altresì il Ministro Toninelli a venire personalmente a Benevento per un sopralluogo, come accaduto proprio oggi a Catanzaro dove ha visitato, tra le altre cose, il cantiere dov’è in corso la ristrutturazione del locale Ponte Morandi. Ritengo necessario e improcrastinabile l’interessamento del Ministero, anche e soprattutto in considerazione della carenza di risorse per qualsiasi tipo di intervento si rendesse necessario. Va indubbiamente fatto - ha concluso Ricciardi - un tentativo per accorciare i tempi, sia per stabilire l’entità dei lavori per la messa in sicurezza, sia per reperire i fondi utili alla loro realizzazione”.