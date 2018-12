Il Ponte San Nicola riapre mercoledì 19 dicembre L'annuncio del sindaco Mastella. Limitazione ai veicoli di peso non superiore alle 3.5 tonnellate

Dopodomani il Ponte San Nicola riapre al traffico con l'unica limitazione di 3,5 tonnellate. Lo ha annunciato il sindaco Clemente Mastella durante la conferenza stampa in corso.

“Abbiamo effettuato una serie di rilievi e ispezioni e abbiamo constatato che effettivamente c'è un degrado ma tuttavia ci sembra che questo degrado non infici la capacità del ponte. Ed è per questo che è possibile utilizzare il ponte in forma ridotta”, ha invece dichiarato Marisa Pecce, professoressa dell'Università del Sannio, referente della Commissione nominata dal Comune per effettuare le verifiche. La specialista ha anche spiegato: “I lavori vanno effettuati e anche abbastanza presto. Continueremo a fare indagini per ottenere ulteriori risultati".

“Diamo il nostro pare scientifico al sindaco e visto qual'è lo stato dell'acciaio e del precompresso all'interno del ponte abbiamo dato il parere per una riapertura”, ha invece spiegato il professore Edoardo Cosenza dell'Università degli studi di Napoli.

“Ci sono alcuni segnali di degrado – ha precisato il docente universitario - dovuto non tanto al sistema della struttura, ma siamo certi che la capacità è certamente sufficiente per far riaprire il ponte solo con questa limitazione. Da professore universitario dico che dopo questa operazione dovremmo fare un convegno dedicato a Benevento. Questo è uno dei primi ponti costruiti nel 1955 in Italia. E noi siamo entrati all'interno con le nostre strumentazioni per valutare la salute della struttura”.

Al termine delle attività di verifica la commissione fornirà all’Ente le indicazioni per l’esecuzione di tutti gli interventi di ripristino e di miglioramento finalizzati ad arrestare o limitare fortemente la progressione dei fenomeni di degrado in atto.