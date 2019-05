Il Montesarchio finisce su Striscia la Notizia Scena comica durante una partita ripresa da Militello

L'A.C. Montesarchio, squadra di calcio che milita in Promozione, ha fatto parlare di sé in questa stagione per il vero e proprio miracolo compiuto: dopo un'estate in cui ha rischiato di scomparire dal calcio, la squadra è stata salvata solo dall'interesse di qualche imprenditore locale, dell'amministrazione comunale, e da un gruppo di ragazzi del posto che ha deciso di giocare “per la maglia”. Si è ritrovata seconda in classifica contro ogni pronostico, vincitrice dei playoff del girone contro ogni pronostico, ed ora in attesa di giocare la finalissima per salire in Eccellenza, giocando contro il Vico Equense, e ci si augura che il miracolo riesca fino in fondo.

Ma la squadra guidata da mister Lombardo è finita al centro dell'attenzione anche grazie a Cristiano Militello di Striscia La Notizia, che nella sua rubrica “Striscia lo Striscione” ha riportato anche la scena comica avvenuta durante la semifinale vittoriosa contro il Villa Literno, giocata a San Martino Valle Caudina: l'arbitro, fischiando una punizione, travolge un calciatore del Montesarchio, finendo in terra con lui e provocando una scena decisamente esilarante, complice anche il commento di Militello.