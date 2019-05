Studiosi di paleontologia a confronto nella 'casa di Ciro' Al via il congresso della società paleontologica italiana, domani l'escursione a Pietraroja

Entrano nel vivo i Paleodays 2019. Al via le giornate scientifiche che vedono impegnati in congresso a Benevento gli studiosi della Società Paleontologica Italiana. Dopo la cerimonia inaugurale di ieri, adesso è la volta del confronto su attività di ricerca e di studio nel settore della paleontologia. "Gli studiosi - spiegano gli organizzatori - si stanno incontrando presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, casa temporanea di Ciro, il celebre e unico fossile di dinosauro Scipionyx Samniticus rinvenuto a Pietraroja. Ai congressisti il benvenuto del presidente dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja Gennaro Santamaria che ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la Società Paleontologica Italiana nella ricerca di soluzioni per la migliore gestione e fruizione dei beni geo-paleontologici del territorio sannita. Hanno dato il via ai lavori la presidente della Spi Lucia Angiolini; Lorenzo Rook coordinatore scientifico dei Paleodays 2019 e Filomena Ornella Amore, docente Unisannio nel Comitato Scientifico del congresso. Domani è prevista una giornata di escursione presso il sito di Pietraroja (e all’adiacente Paleolab) oltre che ad alcuni siti geo-paleontologici situati nell’area di Pietraroja. Sabato 25 maggio saranno tracciate le conclusioni in una tavola rotonda su Legislazione, tutela e gestione dei beni paleontologici".