Ceppaloni: finanziamento da 200mila euro per Sviluppo Rurale Soddisfatti il sindaco Ettore De Blasio e l'assessore Emanuela Barone

Il programma di “Sviluppo Rurale 2014-2020” premia anche il Comune di Ceppaloni con un finanziamento di 199.906,08 euro.

Sono quasi 10 i milioni stanziati per la valorizzazione delle aree rurali in Campania, per dare sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala.

Ceppaloni è attualmente uno dei cinquantuno comuni campani, sono dodici quelli della provincia di Benevento, che potrà utilizzare il finanziamento per gli interventi che riguarderanno soprattutto il ripristino dei sentieri rurali, diventati in questi anni meta ambita dai turisti per fare trekking o tragitti in bici.

Il progetto prevede l’istallazione di un “Info Point” nei pressi dell’edificio scolastico nel capoluogo per favorire anche le escursioni con le biciclette elettriche.

Soddisfatto il primo cittadino Ettore De Blasio: ”Per noi è una splendida notizia, abbiamo saputo in queste ore del finanziamento. Questa somma di denaro ci darà la possibilità di operare sui sentieri rurali che sono una risorsa importante per il nostro paese che deve crescere puntando anche sul turismo”.

Gli fa eco l’assessore con delega al turismo Emanuela Barone: ”Ceppaloni, che va ricordato può vantare anche il titolo di “Città del Tartufo”, è un territorio ricco di sentieri interessanti e suggestivi. Questo finanziamento ci permetterà di incrementare l’offerta turistica del nostro territorio che è uno degli obiettivi di questa Amministrazione”.