Da Montesarchio un portafortuna per Bill De Blasio Un regalo sannita in vista delle primarie per la corsa alla Casa Bianca

Regalo speciale per Bill De Blasio per la candidatura alle primarie per la corsa alla casa bianca. Da Montesarchio arriva infatti una cravatta fatta confezionare su misura e cucita a mano per il sindaco di New York, personalizzata sul bordo di dietro con la scritta ricamata a mano “Bill De Blasio 2013 – 2021 Mayor of Nyc”.

Un regalo del noto Carmelo “Pisillo” Nazzaro: titolare della miglior paninoteca di New York secondo Tripadvisor, fiero montesarchiese e amico del sindaco di New York : “Ho pensato che dovevo fargli un regalo per la candidatura, un regalo originale che potesse consevare nel tempo, ricordo mio e soprattutto dei due mandati da sindaco della Grande Mela. Sono sicuro che rimarrà senza parole quando gliela darò”.

E come Carmelo pure la Cravatta è 100% made in Sannio: confezionata da Nazzaro, bottega storica di Montesarchio, e non è casuale neppure il colore, un azzurro particolarmente gradito dal primo cittadino di New York.

E chissà che il Sannio e Montesarchio non portino fortuna a Bill.