Trump offende Bill De Blasio: "E' sciocco e incompetente" Sdegno a Sant'Agata: "Evidentemente lo teme nella corsa alla Casa Bianca"

Ancora insulti per Bill De Blasio da parte di Donald Trump, in visita a Londra. Il presidente degli Stati Uniti infatti, neanche atterrato per la sua visita in Inghilterra, ha twittato un post al veleno contro il sindaco di Londra Sadiq Khan: “Stta amministrando malissimo Londra, è odioso, è un povero perdente senza speranza, è un sindaco sciocco e incompetente come quello di New York, De Blasio”.

Nel mirino dunque i due sindaci delle città più importanti d'Europa e d'America: diverse le reazioni sdegnate, sia a Londra che in America, con diverse levate di scudi contro l'atteggiamento “volgare” di Trump e anche da Sant'Agata, paese d'origine di De Blasio.

Arturo Mongillo, cugino di Bill, infatti analizza: “E' il secondo attacco, sempre sgraziato e volgare, come la persona da cui proviene d'altronde, che Trump fa al sindaco di New York, Bill De Blasio, in un solo mese e dopo l'annuncio che correrà per la casa Bianca: evidentemente Trump lo teme. Mi auguro che non ci siano più toni del genere, più da alzamiento sudamericano che da presidente della più grande potenza del mondo”.