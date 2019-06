La sindaca Piccoli in visita al presidio del Curiamo la vita Il gruppo dal 30 marzo scorso in presidio presso l'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori

Il Comitato civico Curiamo la vita di Sant'Agata dei Goti ringrazia la Sindaca di Sant'Agata Giovannina Piccoli che ieri, a sorpresa, in mattinata con il vice sindaco Marco Razzano, si è recata a far visita al presidio del Comitato fisso al Sant'Alfonso Maria dei Liguori, incontrando Pina De Masi, Marisa Di Nello, Giuseppe Lubrano ed Emilio Maddaloni.

Durante l'incontro, avvenuto nella massima cordialità, ci sono stati scambi di notizie inerenti l'andamento dell'iter burocratico che porterà alla rinascita dell'ospedale. Quanto prima la presidentessa Mena di Stasi ricambierà il cortese gesto compatibilmente con gli impegni del ruolo istituzionale della Sindaca, rammaricata per la sua temporanea assenza al presidio.

Il Comitato tiene a precisare che lascerà spontaneamente il presidio quando avrà certezza assoluta dell'attuazione come previsto dal Decreto emanato dal presidente De Luca n. 41/2019”.