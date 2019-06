Ceppaloni, oggi la presentazione della Porziuncola 2019 Appuntamento alle 18:30 presso il punto vendita Barone Divino

Andrà in scena questo pomeriggio alle 18:30 la conferenza stampa di presentazione della Sagra della Porziuncola 2019. La Pro Loco Ing. Pino di Donato di Ceppaloni, ha scelto il punto vendita Barone Divino in via stazione 73, per svelare le novità della XXXVIII edizione che prenderà il via mercoledì 31 luglio e terminerà sabato 3 agosto.

Per tutto il paese si tratta dell’evento più atteso dell’anno in cui soprattutto il numeroso “popolo delle sagre” visita il piccolo centro a 10 km da Benevento per degustare i suoi prodotti tipici locali.

Questo pomeriggio, nel corso della presentazione, il direttore artistico Luigi Blaso svelerà anche i nomi dei gruppi che saliranno sul palco di Piazza Carmine Rossi e tutto il cast artistico che allieterà le quattro serate di festa e la seconda edizione del Cippofest.

“Vi racconteremo il duro lavoro dei tanti volontari che c’è dietro a questo evento e le novità in programma” spiega il presidente Michele Iacicco. “Sarà anche l’occasione per ringraziare i soci della Pro Loco e scoprire il cast artistico che per il terzo anno consecutivo è stato scelto dal Direttore Artistico Luigi Blaso”.