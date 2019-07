"Grazie mister Lee... un sammarchese nel mondo" Il sindaco di San Marco dei Cavoti commenta la scomparsa del grande manager sannita

“Circa 20 anni fa lungimiranti amministratori sammarchesi strinsero una partnership con quest'uomo che ha consentito a centinaia di giovani italiani, e a tanti giovani sammarchesi, di vivere ancora oggi l'esperienza del programma di alta formazione manageriale Global Village for future Leaders in Business and Industry presso lo Iacocca Institute”.

Così il primo cittadino di San Marco dei Cavoti, Roberto Cocca commenta la morte di Lee Iacocca, leggenda dell'impresa automobilista americana che si è spento a 94 anni.

Originario di San Marco dei Cavoti ha sempre mantenuto il suo legame con il centro fortorino e con il Sannio.

“Ancora oggi – prosegue il primo cittadino - la Iacocca Fundation finanzia tre borse di studio per giovani professionisti e laureandi campani. Saremo sempre grati a mister Lee per la fiducia che ci accordò ed è stato un vero onore averlo a San Marco. Era un sammarchese nel mondo o meglio l'uomo per la grande occasione di portare San Marco nel mondo. Lui, nonostante la sua posizione, ha prestato attenzione alla intelligente istanza di crescita lanciata da San Marco negli anni '90/2000 non colta poi in seguito”.