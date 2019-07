San Lorenzello. Cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato Questa mattina in Questura la presentazione della manifestazione di sabato in Valle Telesina

“Antonio Cestari è stato un figlio molto modesto di un territorio modesto ma che onora la cronaca del Sannio e dell'Italia intera, ed è per questo che abbiamo voluto conferire la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato”. Queste le parole del primo cittadino di San Lorenzello, Antimo Lavorgna, che questa mattina, in Questura, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto il Comune della Valle Telesina a conferire l'importante onorificenza alla Polizia di Stato. La manifestazione si svolgerà sabato in piazza Cestari a San Lorenzello. Nel luogo intitolato all'appuntato dell'allora Regia guardia della pubblica sicurezza, oggi Polizia di Stato, originario di San Lorenzello e barbaramente ucciso con altri tre colleghi, tutti della Digos, dalle Brigate Rosse.

E proprio in suo onore, l'amministrazione guidata da Lavorgna ha voluto conferire l'onorificenza. “Oggi dobbiamo crescere nel segno del rispetto delle istituzioni e della legalità", ha rimarcato il sindaco alla presenza del questore di Benevento Luigi Bonagura e dell presidente del'Ente culturale “Nicola Vigliotti”, Alfonso Guarino.

“Occasione perchè la Polizia di Stato sia sempre vicina alle comunità di un territorio”, ha rimarcato il questore Bonagura, che ha poi ricordato la figura di Cestari.

Il presidente Guarino ha invece snocciolato il programma delle celebrazioni in onore della Beata vergine Maria del Monte Carmelo che si svolgeranno sabato 20 luglio dalle 20 in piazza Cestari, dove avverrà la cerimonia di consegna del riconoscimento; a seguire, il concerto della Banda della Polizia di Stato.