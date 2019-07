Addio a Giovanni Todesco, il papà del baby dinosauro Ciro Si è spento a 72 anni l'uomo che ritrovò l'importante fossile a Pietraroja

E' morto ieri Giovanni Todesco, il papà del baby dinosauro Ciro. Aveva 72 anni e ha lottato contro un terribile male che, purtroppo, non gli ha dato scampo. Se ne è andato il calzolaio veronese che ha regalato al Sannio, e al mondo intero, un patrimonio inestimabile.

Fu lui, nel 1980 a portare in salvo da Pietraroja la lastra contenente il fossile di dinosauro meglio conservato al mondo e fu sempre lui nel 1993, dopo aver custodito ignaro la stessa lastra in cantina, a farlo riemergere dalla pietra e poi a consegnarlo agli studiosi.

Una storia, quella di Todesco, connotata dalla passione per il patrimonio paleontologico.

Se per la scoperta di Ciro, infatti, lo scorso undici febbraio in occasione della visita del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Benevento, Todesco venne premiato per aver scoperto l'importante reperto, la sua scoperta non sempre gli ha tributato onori.

Dopo la scoperta del fossile, infatti, Todesco ha dovuto affrontare una lunga battaglia giudiziaria. Fu infatti accusato di furto e solo diversi anni dopo arrivò la sentenza di assoluzione dall'accusa di aver trafugato fossili. Nel 2004 si riconobbe a Todesco di essere «un benemerito della ricerca e salvaguardia dei Beni culturali».

Lui stesso raccontò la vicenda in un libro: Due figli e un dinosauro, uscito nel maggio del 2013.