Telesina, Confcommercio: "Importante per l'economia sannita" "Solo attraverso le infrastrutture il nostro territorio potrà guardare al futuro con positività"

"Esprimiamo viva soddisfazione per il via libera del Cipe al progetto definitivo per la realizzazione del primo lotto della Telesina". Così in una nota la Confcommercio provinciale di Benevento commenta il via libera ai lavori per il rappoddio dell'importante arteria stradale. Ed in merito, viene precisato: "Riteniamo, infatti, che solo attraverso il potenziamento delle infrastrutture il nostro territorio potrà sperare di bloccare la recessione e di guardare al futuro con positività. L’asse viario Caianello - Benevento non porterà solo benefici alla nostra provincia ma ad una vasta area del Sud, tenuto conto che andrebbe a collegare finalmente le regioni del basso Adriatico con l’Autostrada del Sole. Ci auguriamo ora - conclude la nota della Confcommercio - che i lavori si realizzino in breve tempo e che questo possa essere solo l’inizio di un rilancio concreto del territorio e di un’attenzione maggiore da parte del Governo. Ci complimentiamo infine, con tutte le forze politiche che si sono spese per raggiungere questo risultato atteso da tempo".