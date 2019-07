Ceppaloni, questa sera inizia la Sagra della Porziuncola Fusilli, formaggio pecorino e montanara i protagonisti più attesi delle 4 serate: il programma

Da questa sera a sabato 3 agosto, si rinnova a Ceppaloni, in provincia di Benevento, l’appuntamento con la XXXVIII edizione della “Sagra della Porziuncola, Fusilli e Formaggio Pecorino”, la kermesse dedicata all’agricoltura e all’artigianato, organizzata dalla Pro Loco Ing. Pino Di Donato.

Piazza Carmine Rossi indosserà il vestito della festa per consentire ai visitatori di vivere un lungo e intenso viaggio all'interno del gusto e della tradizione del popolo ceppalonese, e per provare i piatti della cucina locale in compagnia della buona musica popolare.

L'apertura degli stand gastronomici è prevista, ogni sera, alle ore 20.15.

Il programma dei concerti

Mercoledì 31 Luglio

Ore 21:00 Stefanino Cantastorie Napoletano

Ore 22:00 VENTALENA

Giovedì 1 Agosto

Ore 21:00 Duo c’è – Musica Itinerante tra Folk, Balkan e Swing

Ore 22:00 RARECA ANTICA, Canzoniere Vesuviano

Venerdì 2 Agosto

Ore 21:00 Duo C’è

Ore 22:00 T'AMMORE E VOCI STORICHE DEI ZEZI, gruppo operaio di Pomigliano

Sabato 3 Agosto

Ore 21:00 Scarpette Rosse di Francesca Cavaiuolo in “Napoli”

Ore 22:00 SPACCAPAESE

Il programma dei seminari

Venerdì 2 Agosto: ore 19:00 Laboratorio di Tammurriata dei monti lattari (o piemontese) a cura di Angela Esposito

Sabato 3 Agosto: ore 19:00 Laboratorio di Tammurriata dell’aria Nocerino-Sarnese a cura di Erica Marino.

I concerti sono tutti gratuiti e andranno in scena all’interno della Sagra della Porziuncola in Piazza C. Rossi.