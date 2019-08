Ceppaloni, ultima serata della Sagra della Porziuncola Grande attesa per gli Spaccapaese che si esibiranno questa sera

Dopo tre serate all’insegna del gusto e della buona musica popolare, questa sera a Ceppaloni andrà in scena l’ultima serata della Sagra della Porziuncola.

La Pro Loco Ing. Pino Di Donato si prepara per un’altra entusiasmante serata con gli Spaccapaese. Gli stand gastronomici, presi d’assalto nelle prime tre serate, apriranno alle 20:15. Dunque ultima occasione per chi vorrà degustare i fusilli, il capocollo, il pecorino e la montanara.