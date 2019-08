Apertura serale Museo Archeologico del Sannio Caudino Martedì 3 settembre 2019

Dopo il successo della I Edizione di Stellae et Vinum tra torre e cielo, percorso sotto le stelle tra arte, storia ed enogastronomia locale, nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2019 della Direzione generale Musei, martedì 3 settembre dalle 19,30 alle 22,30, il Museo Archeologico del Sannio Caudino, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e le Sentinelle della Torre di Montesarchio propone ancora un apertura serale al prezzo di 1 euro.

I visitatori, oltre ad ammirare la Torre, le ricche Collezioni archeologiche del museo, la mostra Histoire de dõna Maria D’Avalos, principessa di Montesarchio, tratta dal racconto di Anatole France (1844-1924), pubblicato nel 1902 con illustrazioni di Léon Le Bègue, le suggestioni della mostra Rosso Immaginario e del Vaso di Assteas, potranno vivere il Museo come luogo d’incontro. La corte del Castello per questo diventerà cornice ideale per ascoltare musica di qualità della Grande Orchestra Sinfonica Russa, diretta dal Maestro Vyancheslav Bortnovsky, per godere i passi di danza degli allievi della Accademia Danza e Movimento, diretti da Carmela Mauriello, per degustare i prodotti enogastronomici locali offerti da Gastronomia Orlacchio e dalla Azienda Vitivinicola biologica di Donato Bucciano. Ad accogliere i visitatori ci saranno Ferdinando Creta, direttore del Museo Caudino, Morena Cecere, assessore alla cultura di Montesarchio, Nicolino Tontoli, presidente Pro Loco, e Ciro Siciliano, presidente Sentinelle della Torre.