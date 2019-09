Maugeri, sciopero delle lavoratrici delle pulizie Questa mattina il sit in davanti all'istituto di Telese Terme

"L’azienda fugge il confronto con le parti sociali".

Così Antonella Rubbo Filcams CGIL sullo sciopero messo in atto questa mattina dalle lavoratrici delle pulizie della Fondazione Salvatore Maugeri di Telese Terme.

Un sit in davanti all'istituto di riabilitazione per chiedere "il rispetto del contratto e delle sentenze".