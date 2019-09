Riduzione portata acqua: rubinetti chiusi di notte. Ecco dove Lo ha annunciato Gesesa

GESESA comunica che a causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico e da un eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta, ad effettuare la chiusura notturna nel Comune di Foiano di Val Fortore, a partire da domani 26 settembre 2019 nelle seguenti zone:

- Serbatoio Fontana di Maggio che serve le zone contrada Ponte Carboniera, contrada Pagliarella, contrada Piano dei Masi, contrada Iardino, contrada Montagna e parte alta del paese via Gramsci e via Berlinguer.

La chiusura verrà effettuata a partire da domani 26 settembre 2019 e sarà fatta nelle ore notturne dalle 23.00 alle 05.00 del mattino successivo.

GESESA si scusa per i disagi arrecati alle utenze, non imputabili alla propria volontà di gestione e ricorda, inoltre, che è sempre attivo il numero verde emergenze e guasti 800 51 17 17 e che tutti gli aggiornamenti saranno comunicati in tempo reale sulla pagina Facebook e il sito web www.gesesa.it.