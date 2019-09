Si presentano Telesia Half Marathon e Telesia Pink Race Il 1 ottobre conferenza stampa nella sede della Regione Campania

Sarà presentata martedì 1 ottobre 2019, alle ore 11.30, nella Sala Giunta “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia – sede istituzionale dellaRegione Campania – la quinta edizione della Telesia Half Marathon, mezza maratona di 21 km e la terza edizione della Telesia Pink Race, camminata non competitiva a sostegno della ricerca contro le malattie del seno.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Telese Terme, sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e della IAAF (Federazione Internazionale di Atletica Leggera) con il Patrocinio dellaRegione Campania, della Provincia di Benevento e della Città di Telese Terme, ha indetto e organizzato la 5ª edizione della Telesia Half Marathon, gara internazionale di corsa su strada sulla distanza di 21,097 km e la 3ª edizione della Telesia Pink Race, passeggiata rosa rivolta a uomini e a donne per un cammino collettivo di guarigione e prevenzione. Un'iniziativa sostenuta dalla Regione Campania e dall'Assessorato regionale alle Pari Opportunitàche va ad evidenziare la necessità di agire con incisività e capillarità nel campo della prevenzione in una straordinaria sinergia tra pubblico e privato.

La manifestazione si svolgerà a Telese Terme, domenica 6 ottobre 2019, con ritrovo alle 7.30 e partenza alle ore 9.00 da Viale Europa nei pressi delle Terme di Telese. Anche quest'anno è stata data centralità alla prevenzione grazie alla sinergica collaborazione con il Gruppo De Vizia Sanità di Telese Terme che effettuerà una campagna di prevenzione con screening gratuiti: venerdì 4 ottobre e sabato 5 ottobre, dalle 8.30 alle 17.00, presso la Casa di Cura Gepos a Telese Terme sarà possibile effettuare gratuitamente un controllo senologico clinico-strumentale.



“La conferenza stampa – spiegano l'Assessore Chiara Marciani e ilConsigliere Erasmo Mortaruolo – ha dunque l'obiettivo di presentare anche quest'anno in Regione Campania una manifestazione ricca di iniziative che dallo sport arriva a rimarcare l'importanza della prevenzione. Un passo fondamentale per scoprire eventuali patologie e riuscire a fermarle in tempo. Le best practices meritano inevitabilmente di essere replicate ed è per questo che, dopo il successo degli anni precedenti è stato possibile promuovere una settimana all'insegna della salute, della prevenzione, del benessere e dello sport che culminerà domenica 6 ottobre con la Telesia Pink Race, corsa non competitiva sulla prevenzione e con la Telesia Half Marathon, quinta edizione della mezza maratona internazionale della Valle Telesina. Insieme atleti e non atleti per la ricerca in un anno speciale, quello di Sannio Falanghina, nel quale la provincia di Benevento è Città Europea del Vino. Queste iniziative non danno solo valore allo sport ma sono vetrine privilegiate per promuovere le eccellenze dei nostri territori. Un grande momento di festa capace di corroborare la consapevolezza che il Sannio è un territorio meraviglioso, ricco di realtà qualificate come la Running Telese, come le numerose associazioni che rendono vivai di benessere, di cultura, di bellezza le nostre comunità”.



“Il 2019 è stato un anno straordinario per la Regione Campania – commenta ilGovernatore Vincenzo De Luca – con il grande evento delle Universiadi che hanno portato una ventata di orgoglio e di fierezza per la Campania. Siamo riusciti a portare a termine un'impresa che ha i contorni di un miracolo dando della nostra terra un'immagine di efficienza, di concretezza e di operatività. Per questo, considerando il grande investimento della Regione Campania sulla pratica sportiva e sull'affermazione delle pari opportunità, con Chiara Marciani ed Erasmo Mortaruolo abbiamo voluto la presentazione nella sede istituzionale di Palazzo Santa Lucia dell'evento internazionale che si svolgerà domenica 6 ottobre a Telese Terme abbinato alla camminata per la prevenzione sostenuta anche dall'Assessorato regionale alle Pari Opportunità. Sono grato per il fatto che nel Sannio si celebrerà una settimana della prevenzione che è un tema sul quale credo convintamente e per il quale la Regione Campania è impegnata muscolarmente laddove la vera maratona si vince sul tempo e sulla qualità degli esami diagnostici effettuati. Iniziative come questa, lo ribadisco ancora una volta, servono a sensibilizzare i cittadini campani e sono preziose perchè richiamano oltre alla salute e alla prevenzione, anche l'importanza di fare sport, la salubrità di ciò che mangiamo e tutto ciò che a che fare con il wellness. E farlo in un territorio, quello di Sannio Falanghina che quest'anno è Città Europea del Vino, è per la Regione Campania motivo di grande orgoglio”.