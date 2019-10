Benevento su Lonely Planet, per weekend via dalla pazza folla Il Sannio nella guida turistica più letta d'Italia

Loleny Planet, la guida turistica più letta in Italia, ha inserito il Sannio nello speciale ideato da Scabec Spa nell’ambito di Campania Artecard. Si tratta di una iniziativa editoriale di quattro articoli che presenta al grande pubblico alcuni dei luoghi inediti di una delle regioni più belle d’Italia.

Benevento con il suo centro storico, l’Arco di Traiano, l’Hortus Conclusus sono inseriti tra i percorsi mozzafiato citati e promossi dalla rivista specializzata.

Secondo gli esperti “Benevento viene definita merce rara in quanto racchiude patrimoni storici e artistici molto importanti senza essere presa d’assalto da flussi turistici eccessivi. Proprio questo suo carattere schivo la rende una meta seducente, destinazione ideale per trascorrere un tranquillo weekend lontano dalla pazza folla”.

Gli esperti esaltano, inoltre, l’intero territorio sannita, boschi e piccoli borghi come Pietrelcina, senza dimenticare le Terme di Telese dove, da centoquarant’anni, le effervescenti acque sulfuree assicurano benessere psicofisico in tutte le stagioni dell’anno.

Insomma una quadro nel quale la bellezza non lascia spazio all’immaginazione.

“Il Turismo è una delle industrie più importanti del nostro tempo, sia in termini di contributo al PIL che per indotto – Spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento. Stiamo finalmente agganciando i canali capaci di dare risalto ai nostri principali siti turistici e in questo percorso di crescita gioca un ruolo determinante la sinergia messa in piedi con la Regione Campania e con Scabec”.

“Ringraziamo Scabec e la Regione Campania per l’importante attenzione che stanno dedicando alla promozione del territorio e del suo patrimonio culturale– spiega Fulvio de Toma Presidente della Sezione Turismo e Tempo libero di Confindustria Benevento. Da Settembre siamo nel circuito Artecard, strumento che apre le porte al turismo culturale e che nell’ultimo anno ha registrato un incremento di utilizzo del 25%. Il nostro obiettivo e le azioni che stiamo mettendo in campo puntano alla promozione del turismo culturale per orientare le proposte e le iniziative. La pubblicazione sulla rivista Lonely Planet si affianca alle altre numerose attività che la sezione sta portando avanti.

Basti pensare che proprio in questi giorni siamo presenti alla Fiera TTG di Rimini per promuovere il Sannio le sue bellezze paesaggistiche. Siamo convinti che il percorso intrapreso e la presenza del sannio nei circuiti turistici internazionali possano rappresentare un ulteriore importante tassello nella direzione dello sviluppo e della crescita. Il nostro obiettivo strategico è quello di intercettare la domanda di turismo culturale. Le nostre azioni sono coerenti e fortunatamente sono accompagnate dalla Regione”.