VIDEO. Che bella sorpresa: un cerbiatto lungo la pista di Pantano Benevento. Filmato da due signore che stavano camminando nella zona

Ha sentito che loro erano lì, e per qualche secondo è rimasto fermo, forse incerto sul da farsi. Poi si è allontanato, sparendo nella vegetazione, non prima però di essere immortalato.

Una piacevolissima sorpresa quella con la quale hanno fatto i conti due signore che stavano camminando lungo la pista alla contrada Pantano. All'improvviso si sono trovate di fronte un cerbiatto che se ne stava andando in giro da quelle parti. Un animale bellissimo, irresistibile la voglia di filmare un esemplare che da sempre rappresenta un simbolo di grazia ed eleganza.

Presente nelle poesia e nella letteratura, al cerbiatto è stato dedicato un romanzo, Bambi, che ha ispirato una produzione cinematografica dedicata non solo ai più piccoli. Per tutti, attraverso la parola che descrive e l'immagine che racconta, la rappresentazione della vita, con i suoi pericoli ed i suoi lutti, ma anche con i suoi legami ed i rapporti che aiutano a crescere. Un mix di fragilità e forza, come quel cerbiatto di Pantano.