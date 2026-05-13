Chiesa, Matera (FdI): "Auguri di buon lavoro a Monsignor Autuoro" “La comunità sannita accoglie con fiducia il nuovo Arcivescovo"

“Desidero rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro a Monsignor Michele Autuoro, nuovo Arcivescovo di Benevento. Una scelta importante che affida la guida della Chiesa beneventana a una figura di grande esperienza pastorale e umana”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica.

“La comunità sannita - prosegue - accoglie con fiducia il nuovo Arcivescovo, chiamato a raccogliere l’eredità di Monsignor Felice Accrocca, che in questi anni ha guidato l’Arcidiocesi con equilibrio, attenzione e spirito di servizio.



A Monsignor Autuoro, attuale vescovo ausiliare di Napoli - conclude - rivolgo l’augurio di poter svolgere il proprio ministero con serenità e vicinanza alle comunità del territorio, in una realtà che custodisce profonde radici spirituali, culturali e sociali come quella sannita”.