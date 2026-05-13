Nomina arcivescovo Autuoro. Pellegrino Mastella: figura di grande esperienza “Il Sannio vanta una tradizione spirituale e culturale di straordinario valore"

“Rivolgo a Sua Eccellenza Monsignor Michele Autuoro i più sinceri auguri di buon cammino pastorale per la prestigiosa nomina ad Arcivescovo Metropolita di Benevento. La comunità sannita accoglie con gioia e speranza una figura di grande esperienza ecclesiale, profonda sensibilità umana e forte vocazione missionaria”. Lo dichiara il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro), commentando l’imminente nomina del nuovo Arcivescovo di Benevento.



“Il Sannio – prosegue il consigliere Mastella – vanta una tradizione spirituale e culturale di straordinario valore e sono certo che Monsignor Autuoro saprà guidare l’Arcidiocesi con equilibrio, attenzione verso gli ultimi e capacità di ascolto delle comunità. In un tempo segnato da profonde trasformazioni sociali, il ruolo della Chiesa resta fondamentale come presidio di solidarietà, dialogo e coesione”.



“Un pensiero di gratitudine – conclude – va anche a Monsignor Felice Accrocca per il servizio svolto in questi anni con dedizione e spirito pastorale. A Monsignor Autuoro rivolgo, a nome mio personale e politico, l’augurio di un ministero fecondo e vicino ai territori, alle famiglie e ai giovani della nostra provincia”.