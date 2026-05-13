Benevento, l'ultima volta al Menti fu una vittoria batticuore

Una sfida quasi senza storia. Quattro precedenti in campionato, uno in Coppa Italia. Benevento e Vicenza tornano ad affrontarsi dopo 4 anni da quell'ultima volta al Vigorito. Campionato 21-22, giallorossi appena retrocessi dalla A, ma subito protagonisti nel campionato di B con Fabio Caserta in panchina. Quella del 4 aprile 2022 nel Sannio è l'ultima sfida in ordine cronologico che si registra tra le due formazioni: la risolse una giocata di Mattia Viviani, al rientro in campo dopo 4 mesi di infortunio, su assist di Acampora.
L'ultima volta a Vicenza risale invece alla sfida d'andata al Menti, 30 novembre 2021. Una partita rocambolesca che la squadra giallorossa portò a casa negli ultimi minuti. Dominio iniziale con un bel gol da 25 metri di Robertino Insigne, raddoppio in avvio di ripresa di Gianluca Lapadula su calcio di rigore. Partita che sembrava in frigo, ma improvvisamente riacciuffata dai veneti di Christian Brocchi grazie ai gol di Crecco e Dalmonte. Quando il 2 a 2 pareva poter essere il risultato definitivo, spuntò da calcio d'angolo la testa di Federico Barba a regalare la preziosa vittoria per 3 a 2 alla squadra giallorossa.
Il computo totale delle sfide è dunque favorevole alla Strega, che oltre a quelle due vittorie aggiunge due zero a zero ottenuti nella stagione della promozione in serie A, 2016-17. Nulla di fatto nella gara d'andata al Menti con i vicentini vicini al gol (due legni), stesso risultato al ritorno al Vigorito con un evidente rigore negato ai giallorossi. Bilancio complessivo, due vittorie per il Benevento, due pareggi e nessuna sconfitta.
Ovvio che nel conteggio totale possa andarci anche la partita di Coppa Italia disputata il 15 agosto del 2010: vinsero i boancorossi di Maran per 2 a 1 con i gol di Soligo e Sgrigna. Per il Benevento segnò su rigore Giampiero Clemente.
Nella foto. Federico Barba, autore del gol della vittoria nell'ultima sfida giocata a Vicenza