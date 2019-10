Rotary Club organizza le Domeniche della Salute Il 13 ottobre, lungo corso Garibaldi dalle 9.30 alle 13 con la nutrizionista Ersilia Palombi

Appuntamento dedicato alla prevenzione dell’obesità e alle malattie della nutrizione, previsto per domenica 13 ottobre 2019 con le Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club di Benevento, presieduto dall’avvocato Luigi Marino.

Le visite specialistiche saranno effettuate dalla nutrizionista, dottoressa Ersilia Palombi, nel camper medico attrezzato, messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, che sosterà - dalle ore 9,30 alle 13,00 – al Corso Garibaldi nei pressi della Prefettura.

Ersilia Palombi, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Scienza dell’alimentazione, è in servizio presso l’Asl di Benevento, dove si occupa prevalentemente dell’educazione alimentare con programmi rivolti alle scuole e agli adulti, esercita, inoltre, dal 1982 anche la libera professione.

“Il Rotary – ha dichiarato il presidente Luigi Marino – opera per la Salute, perché la miglior cura possibile è sempre la prevenzione, intesa come garanzia di futuro sostenibile. Ringraziamo per questo, non soltanto i volontari medici rotariani e non solo ma anche il supporto importante della Croce Rossa.

Segnaliamo inoltre, che, domenica 13 ottobre, nella vicina Piazza Castella la dott.ssa Antonella Casani, medico pediatra, sarà con la Croce Rossa, la Geps (gruppo emergenze pediatriche sannita) la Misericordia e la partecipazione dell’Ufficio sanitario della questura, per l’iniziativa “Le manovre della vita”. Il corso che insegna le manovre antisoffocamento ed il massaggio cardiaco a bambini e lattanti.

Il prossimo appuntamento con Le Domeniche della Salute ci sarà domenica 10 novembre con il dott. Vincenzo Galdiero sulla prevenzione di patologie dentali “Il sorriso di tuo figlio: carie e malattie della bocca”.