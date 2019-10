Sindaco di New York alla celebrazione in maglia del Napoli Bill De Blasio all'Italian Heritage spiazza tutti e si presenta in maglia azzurra

Sorpresa a New York, durante l'Italian Heritage, la tradizionale celebrazione organizzata dal sindaco e dalla first lady a Gracie Mansion, la dimora dei primi cittadini della grande mela, per la comunità italiana.

Bill De Blasio ha sorpreso tutti quando, arrivando, ha sfoggiato un look particolare: tolta la giacca ha indossato la maglia azzurra del Napoli, nella sua versione 2019/2020, utilizzando la particolare mise per salutare tutti gli invitati.

Presente anche il montesarchiese Carmelo “Pisillo” Nazzaro (che ha concesso la foto a Ottopagine), signore incontrastato dei panini a New York, da anni ai vertici di TriP Advisor...e noto anche per la sua juventinità. Il sindaco, ghiotto delle prelibatezze di Carmelo e conscio della sua fede calcistica lo ha anche raggiunto porgendogli la mano con tanto di sfottò: “Mi ha detto: Pisillo,hai visto la maglia? so che non sei d'accordo,a te piace la Juve...e ride” racconta Carmelo.