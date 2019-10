Presunto rapimento, Mastella: occorre legge anti fake news Il Procuratore: verificheremo presto, evitiamo allarmismo del “dagli al nomade”

“Sono necessarie verifiche sull'accaduto ma, esattamente come ha spiegato il Questore, non ci sono orchi in giro per Benevento a rapire i bambini”. Il Procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro, commenta l'episodio del presunto tentavo di rapimento di un bambino accaduto martedì sera davanti al Carrefour.

A margine della firma del protocollo per il sostegno alle vittime di violenza il Procuratore ha spiegato: “L'episodio è oggetto di accertamenti, stiamo verificando con rapidità se l'evento è qualificabile come tentativo di rapimento o è sostanzialmente un equivoco, un avvicinamento improprio che non costituisce reato. Ma – conclude - l'allarmismo del 'dagli al nomade perchè rapiscono i bambini' mi sembra un po' fuori luogo”.

“Non siamo un'oasi felice – commenta invece il sindaco Clemente Mastella – ma Benevento è ancora una città tra le più sicure. Tutto deve essere chiarito dalle forze dell'ordine”. Ma il primo cittadino guarda anche alla diffusione incontrollata di notizie: “Occorre una legge anti fake news. Si tende a seguire voci non verificate. Anche io ho ricevuto numerose segnalazioni, sono dovuto intervenire calmando diverse famiglie ma non è semplice riportare l'equilibrio”.