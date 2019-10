Viabilità Negata chiede incontro a Di Maria "Pronti, se non veniamo ascoltati, ad andare avanti"

Il comitato civico Viabilità Negata torna a chiedere una soluzione per l'emergenza delle strade dissestate nel Fortore. Lo fa chiedendo un incontro al Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria.

"Facendo seguito alle nostre pregresse PEC rimaste prive di riscontro, - scrive il comitato al numero uno della Rocca dei Rettori - le comunichiamo quanto segue: E’ trascorso circa un anno da quel fatidico 12 Novembre 2018, quando finalmente veniva reso pubblico il finanziamento regionale per il rifacimento della SP45. Da allora abbiamo atteso con rispettoso silenzio l’indizione della relativa gara d’appalto, della quale, ancora oggi, nulla ci è dato sapere. Alla luce di quanto innanzi evidenziato ed al fine di ottenere informazioni sullo stato di tutti i progetti e gli interventi di manutenzione riguardanti la viabilità della SP45 e della SP50 nonché la possibilità di instaurare un rapporto collaborativo e costruttivo, il Comitato Civico Viabilità Negata, chiede un incontro informativo da tenersi presso vostri Uffici.

E’ doveroso informarvi che in mancanza di riscontro entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della presente, ci sentiremo legittimati ad adire le vie ed i modi più opportuni per il riconoscimento e la tutela dei nostri diritti, denunciando ogni eventuale ritardo od omissione. L’occasione ci è gradita per porgere cordiali Comitato Viabilità Negata".