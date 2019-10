"Pianificare l'emergenza per fare prevenzione", il convegno L'evento in Prefettura a quattro anni dall'alluvione che colpi il territorio sannita

"La pianificazione di emergenza come strumento di prevenzione". Sarà questo il tema al centro del convegno dibattito in programma domani, 15 ottobre, presso la Prefettura di Benevento in occasione della settimana della Protezione civile. L'incontro è stato promosso dalla Regione Campania con la collaborazione della Protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri. "La data - viene precisato in una nota - è stata scelta anche per ricordare l'anniversario dell'alluvione che colpi quattro anni fa il territorio sannita".

Previsti i saluti del Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta, Antonio Di Maria, Presidente Provincia di Benevento, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Maria D'Agostino, Comandante Vigili del Fuoco Benevento e dei Rappresentanti Regione Campania e Dipartimento Protezione Civile. A seguire, l'apertura dei lavori moderati da Italo Giulivo, Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania e gli interventi di Celestino Rampino, Regione Campania - Dirigente UOD Ufficio Pianificazione Protezione civile. La pianificazione di emergenza: un focus sui piani comunali in provincia di Benevento con l'intervento di Claudia Campobasso, Regione Campania - Dirigente Staff Protezione civile emergenza e post emergenza; Mauro Biafore, Regione Campania - Dirigente UOD Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile; Il sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico idraulico e da fenomeni meteo avversi e l’attivazione delle fasi operative dei piani comunali di emergenza. Best practice: il piano comunale di protezione civile, le esperienze in provincia di Benevento. Conclusioni: Francesco Antonio Cappetta, Prefetto di Benevento.