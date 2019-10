Cives: il 19 ottobre anteprima al Liceo Classico "Giannone" Si presenta la ricerca sull’identità e appartenenza territoriale

Sabato 19 ottobre presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Pietro Giannone” a partire dalle 9 si terrà l’Anteprima di CIVES con la presentazione dei risultati dell’indagine svolta tra gli studenti beneventani sul tema: “Identità e appartenenza territoriale”.

I lavori si apriranno con il saluto del Dirigente del Liceo Classico, Luigi Mottola, a cui seguiranno le relazioni di Ettore Rossi, direttore dell’Ufficio per i Problemi sociali e il Lavoro della Diocesi di Benevento e del professore Paolo Rizzi, direttore del Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica di Piacenza. La ricerca, con l’illustrazione dei dati emersi, sarà presentata da alcuni studenti del Liceo Classico “Giannone” e del Liceo Scientifico “Rummo”.

Con questo incontro prende così avvio la XIII edizione di CIVES – Laboratorio di formazione al bene comune, promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento in collaborazione con il Centro di Cultura “Raffaele Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il tema generale di questa edizione, articolata in tredici incontri, è: “L’economia di Francesco. Costruire nuove esperienze e relazioni economiche”.