Benevento tra le più sicure. Mastella esprime soddisfazione Il sindaco commenta la classifica del Sole 24 Ore

"Il dato che emerge dall’Indice elaborato dal Sole 24 Ore sulla scorta del numero di delitti commessi e denunciati lo scorso anno testimonia che la provincia di Benevento è in assoluto una delle meno esposte a livello nazionale al fenomeno della criminalità".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella che prosegue: "Un dato da leggere, quindi, con estrema soddisfazione perché, aspetto che non va assolutamente trascurato, è influenzato soprattutto dall’incidenza numerica della città capoluogo e smentisce quindi seccamente gli inutili allarmismi emersi nelle ultime ore.



Colgo l’occasione, dunque, per sottolineare l’efficacia dell’azione di prevenzione e repressione dei reati svolta dalle forze dell’ordine d’intesa con prefettura e magistratura e di concerto con le istituzioni locali, che hanno sempre offerto il loro fattivo supporto anche attraverso il decisivo contributo della polizia municipale, così come occorre ringraziare i tanti cittadini che hanno offerto una preziosa collaborazione alle forze dell’ordine anche nelle ultime ore".