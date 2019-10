Dagli eventi Fai al teatro, il Sannio conquista i visitatori Bonelli: "Circa 700 le presenze registrate provenienti da tutta la regione e non solo"

Il weekend appena trascorso si è concluso con una serie di segnali positivi per il Sannio, in particolare per quel che riguarda le tante iniziative volte alla valorizzazione dei molteplici siti culturali del capoluogo. Dalle 'Giornate Fai d'Autunno' agli eventi al teatro Romano, in tanti hanno scelto Benevento per trascorrere un fine settimana tra arte e cultura. Complice sicuramente le belle giornate e la possibilità di raggiungere velocemente i tesori custoditi nel capoluogo sannita. Un percorso che ha affascinato molto i circa 700 turisti giunti in città per partecipare alle tante iniziative organizzare dal Fai. A tracciare un bilancio positivo di questa due giorni è la responsabile della delegazione Fai Benevento, Patrizia Bonelli che ha trascorso questo weekend accogliendo i visitatori e mostrando quanto di meglio la città avesse da offrire. E Benevento non sembra aver deluso le aspettative dei turisti che guidati dal Fai hanno visitato “la Cattedrale con il suo campanile e gli scavi, hanno potuto partecipare a passeggiate guidate nel Triggio e a tante altre attività come quelle realizzate nel Giardino di Casa Pisani, da poco riaperto alla cittadinanza, dove i bimbi hanno dipinto le sedie del quartiere”. Tra le curiosità anche una sedia in legno giallorossa rigorosamente dedicata alla squadra del cuore di qualche piccolo tifoso. Insomma una giornata di festa tra la storia e la cultura dove non è mancato il divertimento per i più piccoli e la possibilità di dedicarsi a visite guidate per gli adulti.

Una proposta che sembra aver fatto breccia nel cuore dei visitatori: “Sono arrivati da Napoli e anche Pompei come da Lecce, Manfredonia, Foggia e non sono mancati anche degli stranieri – rileva Bonelli all'indomani dell'evento - che hanno apprezzato la possibilità di effettuare una visita godibile, sorpresi non solo della vivibilità ma anche della storia che hanno scoperto in questa occasione”.

Nel fine settimana inoltre record di presenze per il Teatro Romano di Benevento che nella sola giornata di domenica ha registrato ben 683 visitatori che hanno partecipato alla 'Giornata nazionale delle famiglie al museo'. Soddisfatto per il risultato raggiunto il direttore dell'area archeologica Ferdinando Creta già a lavoro per “la programmazione invernale”.