Accanto ai nonni 3, c'è tempo fino a giovedì Il bando del servizio civile presso la Misericordia

E' ancora possibile partecipare al Bando per il Servizio Civile per l'anno 2019 presso la Misericordia di Benevento, in quanto l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha prorogato la scadenza del bando alle ore 14,00 di giovedi 17 ottobre.

Al progetto presentato dalla Misericordia di Benevento "Accanto ai Nonni 3", approvato e finanziato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni compiuti che hanno desiderio di svolgere una esperienza formativa e di solidarietà. I vantaggi a favore dei Giovani in Servizio Civile comprendono un assegno mensile, di circa € 450,00, una formazione sia generale sul servizio civile, sia pertinente l'attività prescelta, i crediti formativi possibili in ambito didattico, nonché ulteriori eventuali benefici che nel tempo potranno essere raggiungibili con il procedere delle trattative correnti in proposito.

Le domande di partecipazione da quest’anno possono essere inoltrare solo On Line sul sito nazionale del Servizio Civile

Per eventuali informazioni ci si può rivolgere al recapito 333-866.44.67.