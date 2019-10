Il 118 annuncia lo sciopero. Fermi per 12 ore il 25 ottobre Cub sanità dettaglia le problematiche

Dodici ore di sciopero per tutti i dipendenti della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia operanti nel Servizio 118 di Benevento e Provincia. Li annuncia Giuseppe Gentilcore, segretario generale C.U.B. Sanità Italiana Benevento, per il giorno 25 ottobre dopo l’esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione esperito dalla Prefettura di Benevento lo scorso 10 ottobre a seguito di formale dichiarazione dello stato di agitazione del 25 settembre.

Un documento dettagliato, quello del Cub, per giustificare l'iniziativa: “La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia gestrice dell’appalto del servizio 118 emergenza urgenza di Benevento e provincia, per conto dell’ASL di Benevento, continua a tutt’oggi a: Mettere in campo, avverso buona parte dei propri dipendenti rei di aver adito le vie giudiziarie per vedersi riconosciuto il diritto ad un’equa e congrua retribuzione dopo averla richiesta in tutte le forme concertative possibili anche nostro tramite, atteggiamenti volti a lederne la dignità ed a danneggiarli economicamente.

A trasferire senza giusto preavviso il personale dipendente che ha adito il giudice del lavoro per aver diritto ad una equa e congrua retribuzione costituzionalmente garantita, si pensi che solo nell’ultimo bimestre sono state trasferite 14 unità tra autisti soccorritori ed infermieri.

A tutt’oggi i turni vengono comunicati, all’intera forza lavoro che costa di circa 120 unità, nella migliore delle ipotesi i turni del mese successivo vengono comunicati al personale l’ultimo o il penultimo giorno utile del mese precedente, rendendo loro impossibile organizzare la vita extra lavorativa.

Pertanto, vista la presa di posizione della CNMI nell’ignorare le nostre umane e non eccessive richieste, la nostra Organizzazione Sindacale con sommo rammarico non può far altro che Proclamare ai sensi delle Leggi 146/90 et 83/2000 et successive modifiche ed integrazioni nonché ai regolamenti di settore lo Sciopero di 6 ore con la seguente articolazione, le prime 6 ore di ogni turno lavorativo del giorno 25 ottobre prossimo venturo”.

Infine il Cub invita la CNMI ad inviare alla Prefettura di Benevento l’elenco del personale che garantirà la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Dal canto loro i dipendenti aderenti allo sciopero lo comunicheranno verbalmente o per iscritto ala CNMI.